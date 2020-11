Aktie in diesem Artikel Zalando 87,82 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Zalando nach vollständigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Das Zahlenwerk entspreche den bereits bekannten Eckdaten des Online-Modehändlers, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe das Management den jüngst angehobenen Jahresausblick erwartungsgemäß bestätigt. Malek traut Zalando weitere Marktanteilsgewinne zu./gl/ck