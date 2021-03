Aktie in diesem Artikel Zalando 89,98 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen und Ausblick auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Das vom Online-Modehändler veröffentlichte neue Ziel für das Bruttowarenvolumen im Jahr 2025 von mehr als 30 Milliarden Euro liege über den Erwartungen am Markt, aber im Rahmen ihrer Schätzung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ag