Aktie in diesem Artikel Zalando 33,49 EUR

-11,89% Charts

News

Analysen

Zalando 33,49 EUR -11,89% Charts

News

Analysen Hier für 0 € handeln

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das erste Quartal des Modeversenders sei ausgefallen, wie es dem Ausblick entspreche, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für das Gesamtjahr sei in einem Ausmaß gesenkt worden, wie es dem Konsens entspreche./mf/bek