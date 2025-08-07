1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag um Nulllinie

Blick auf 1&1-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,50 EUR.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 18,54 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,48 EUR. Mit einem Wert von 18,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.063 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,46 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 20,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,973 EUR in den Büchern stehen haben wird.

