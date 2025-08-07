DAX24.157 -0,2%ESt505.343 +0,2%Top 10 Crypto16,03 +1,3%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.211 -0,4%Euro1,1639 -0,2%Öl66,77 +0,5%Gold3.393 -0,1%
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound, RTL, Jungheinrich, Pinterest. CROCS im Fokus
RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang RTL-Aktie dennoch fester: Umsatz- und Gewinnrückgang
CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang CROCS-Aktie -30 Prozent: Überraschende Prognose für Umsatzrückgang
"Besser spät als nie!" - Cornelia Eidloth im Interview über Geldanlage und Finanzbildung
Blick auf 1&1-Kurs

1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag um Nulllinie

08.08.25 12:05 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Mittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 18,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
18,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 11:47 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die 1&1-Aktie bei 18,54 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,48 EUR. Mit einem Wert von 18,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 4.063 1&1-Aktien gehandelt.

Bei 19,14 EUR erreichte der Titel am 26.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,46 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,00 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 20,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.05.2025. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,973 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
11:561&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
