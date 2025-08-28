DAX24.017 -0,1%ESt505.388 -0,2%Top 10 Crypto15,61 -1,8%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.507 -1,9%Euro1,1667 -0,1%Öl68,13 -0,2%Gold3.408 -0,3%
1&1 Aktie News: 1&1 verliert am Vormittag

29.08.25 09:25 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 20,30 EUR.

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr um 0,2 Prozent auf 20,30 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 20,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 12 1&1-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 21,10 EUR erreichte der Titel am 28.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,50 EUR je 1&1-Aktie aus.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 987,92 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 991,54 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,893 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet spürt weiter Belastung durch 1&1-Netzausbau - Jahresziele bestätigt

Verve Group-Aktie nimmt Platz von 1&1 im SDAX ein - Verve-Aktie schwächelt

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
19.05.20251&1 HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
