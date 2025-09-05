DAX23.676 -0,6%ESt505.360 -0,1%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.863 +0,6%Euro1,1751 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.651 +0,4%
So bewegt sich adidas

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

09.09.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 180,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
180,45 EUR -1,70 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 180,60 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 179,55 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 181,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 104.290 Aktien.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 31,54 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 10,99 Prozent Luft nach unten.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,07 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 245,82 EUR.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,06 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,62 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Aktienempfehlung adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu adidas

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
01.09.2025adidas BuyWarburg Research
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
