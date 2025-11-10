adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 159,60 EUR.

Um 09:07 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 159,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 160,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 24.472 Stück.

Bei einem Wert von 263,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 65,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,65 EUR ab. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,89 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 235,50 EUR.

Am 29.10.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,48 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,98 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Delivery Hero-Aktien rutschen auf tiefsten Stand seit Sommer 2024

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 10 Jahren verdient

adidas-Aktie wieder erholt: Kurs fällt auf 52-Wochen-Tief trotz angehobener Jahresprognose