adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag gefragt

11.08.25 09:24 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag gefragt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 168,60 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169,20 EUR 0,90 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 168,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 169,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.023 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 56,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 250,25 EUR angegeben.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,82 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 7,60 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
08:41adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:41adidas OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
31.07.2025adidas OutperformBernstein Research
31.07.2025adidas BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

