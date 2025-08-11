adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Vormittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 165,45 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 165,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 165,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 8.732 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 263,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 59,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 2,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 250,25 EUR je adidas-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,07 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2025 aus.

