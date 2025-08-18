adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Vormittag gestärkt

adidas im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 167,15 EUR.

Das Papier von adidas konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 167,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 167,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 167,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.327 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 57,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 160,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 3,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 250,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,23 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,95 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5,82 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,61 EUR je Aktie belaufen.

