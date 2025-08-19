adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von adidas legte um 15:53 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 169,95 EUR. Den Tageshöchststand markierte die adidas-Aktie bei 170,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 169,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 114.025 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,22 Prozent. Am 07.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 160,75 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 5,41 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 250,25 EUR für die adidas-Aktie.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,61 EUR fest.

