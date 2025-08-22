adidas Aktie News: Anleger greifen bei adidas am Montagmittag zu
Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 171,70 EUR nach oben.
Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:46 Uhr 0,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 172,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 172,00 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 62.622 Aktien.
Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 160,75 EUR am 07.08.2025. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 6,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 250,25 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte adidas am 30.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 7,61 EUR im Jahr 2025 aus.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|11.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.2025
|adidas Kaufen
|DZ BANK
|31.07.2025
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|adidas Equal Weight
|Barclays Capital
|30.04.2025
|adidas Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.2025
|adidas Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.11.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|16.10.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|31.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Reduce
|Baader Bank
|17.07.2024
|adidas Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
