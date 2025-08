Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Dienstagmittag gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Airbus SE. Zuletzt konnte die Aktie von Airbus SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 174,74 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:48 Uhr 1,4 Prozent. Kurzfristig markierte die Airbus SE-Aktie bei 174,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,36 EUR. Der Tagesumsatz der Airbus SE-Aktie belief sich zuletzt auf 48.958 Aktien.

Am 18.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,98 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,74 EUR ab. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 40,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Airbus SE seine Aktionäre 2024 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,76 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 197,44 EUR für die Airbus SE-Aktie.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie

Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.

Airbus-Aktie mit Gewinnmitnahmen: Airbus verdreifacht Quartalsgewinn