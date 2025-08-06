Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 177,54 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 177,54 EUR. Das Tagestief markierte die Airbus SE-Aktie bei 177,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,92 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE-Aktien beläuft sich auf 17.375 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 186,94 EUR erreichte der Titel am 18.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Airbus SE-Aktie liegt somit 5,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.10.2024 (124,74 EUR). Abschläge von 29,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Airbus SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,76 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,44 EUR je Airbus SE-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16,07 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Airbus SE einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR eingefahren.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

