Airbus SE (ex EADS) Aktie News: DAX Aktie Airbus SE (ex EADS) tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von Airbus SE (ex EADS) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Airbus SE (ex EADS)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 138,04 EUR abwärts.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 138,04 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie bis auf 137,84 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Airbus SE (ex EADS)-Aktien beläuft sich auf 63.746 Stück.

Bei 139,32 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbus SE (ex EADS)-Aktie 0,93 Prozent zulegen. Am 07.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,04 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit einem Verlust von 22,46 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,57 EUR.

Airbus SE (ex EADS) ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.309,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 14.897,00 EUR ausgewiesen.

Am 15.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Airbus SE (ex EADS) im Jahr 2023 5,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

