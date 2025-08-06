Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE schiebt sich am Mittag vor
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 178,22 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 178,22 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,30 EUR zu. Mit einem Wert von 178,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.741 Airbus SE-Aktien umgesetzt.
Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,89 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,44 EUR je Airbus SE-Aktie an.
Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,44 EUR je Airbus SE-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie
Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X
DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Airbus SE-Aktie: Jüngste Einstufung durch Jefferies & Company Inc.
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|04.08.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.2025
|Airbus SE Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|01.05.2025
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen