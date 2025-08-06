Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE schiebt sich am Mittag vor

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Airbus SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 178,22 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 178,22 EUR. Der Kurs der Airbus SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 178,30 EUR zu. Mit einem Wert von 178,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 36.741 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,89 Prozent könnte die Airbus SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 124,74 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,44 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,29 EUR je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Airbus SE 16,07 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Airbus SE.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,44 EUR je Airbus SE-Aktie.

