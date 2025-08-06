Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE wird am Nachmittag ausgebremst

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Airbus SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 176,88 EUR.

Die Airbus SE-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 176,88 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 176,48 EUR. Mit einem Wert von 178,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 119.109 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,94 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 5,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,74 EUR fiel das Papier am 09.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 29,48 Prozent wieder erreichen.

Airbus SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 197,56 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,93 EUR gegenüber 0,29 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 16,07 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Airbus SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,44 EUR je Aktie belaufen.

