Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Airbus SE im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 177,26 EUR an der Tafel.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 177,26 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bei 178,30 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Airbus SE-Aktie bei 177,10 EUR. Bei 178,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.485 Airbus SE-Aktien.

Am 18.07.2025 markierte das Papier bei 186,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Mit Abgaben von 29,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Airbus SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,77 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 197,44 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Am 30.07.2025 legte Airbus SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,29 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 16,07 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,00 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,44 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Boeing-Aktie im Plus: Cathay Pacific ordert weitere Boeing 777X

DAX 40-Wert Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Airbus SE-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie