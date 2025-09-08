Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Airbus SE

So entwickelt sich Airbus SE

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Airbus SE. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 186,32 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr fiel die Airbus SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 186,32 EUR ab. Bei 185,94 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 187,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 8.335 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.09.2025 bei 187,94 EUR. Gewinne von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 33,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 202,56 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Airbus SE am 30.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,93 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,29 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Airbus SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Airbus SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,47 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Amazon-Aktie gibt dennoch nach: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet