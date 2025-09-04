DAX23.749 +0,1%ESt505.384 +0,3%Top 10 Crypto15,73 +2,3%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.060 +0,8%Euro1,1704 -0,1%Öl66,92 +0,6%Gold3.656 +0,8%
DAX wenig bewegt -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, GameStop, DroneShield, BASF, DEUTZ, Telekom im Fokus
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittwochmittag
BioNTech-Aktie dank positiver Studiendaten im Anleger-Fokus: Pipeline als Hoffnungsträger
Aktienkurs aktuell

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

10.09.25 12:05 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Airbus SE. Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere zuletzt 1,0 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
189,50 EUR 2,12 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 189,38 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Airbus SE-Aktie bei 190,66 EUR. Bei 189,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 64.512 Airbus SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 190,66 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,74 EUR am 09.10.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,77 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Airbus SE-Aktie im Durchschnitt mit 202,56 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,46 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,47 EUR je Aktie in den Airbus SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Airbus-Aktie höher: Aktienrückkauf für Mitarbeiterprogramme gestartet

Outperform für Airbus SE-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse

Amazon-Aktie gibt dennoch nach: JetBlue setzt auf Project Kuiper-Satelliteninternet

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
05.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Airbus SE BuyUBS AG
01.09.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
20.08.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
