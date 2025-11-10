Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagmittag gefragt

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Airbus SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 211,00 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Airbus SE-Papiere um 11:49 Uhr 1,5 Prozent. Bei 211,75 EUR erreichte die Airbus SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 211,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.855 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Kursplus von 2,77 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 129,82 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Airbus SE-Aktie 62,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 232,60 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Airbus SE ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,41 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Airbus SE am 19.02.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE rechnen Experten am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Airbus SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

