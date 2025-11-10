Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

DAX23.973 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.317 +1,4%Bitcoin90.991 +0,3%Euro1,1550 -0,1%Öl63,47 -0,4%Gold4.095 +2,4%
So entwickelt sich Airbus SE

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Airbus SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Airbus SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 211,10 EUR.

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 211,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Airbus SE-Aktie sogar auf 211,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 211,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 89.116 Airbus SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (129,82 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Airbus SE-Aktie 38,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,79 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Airbus SE-Aktie bei 232,60 EUR.

Am 29.10.2025 äußerte sich Airbus SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,41 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie verdient. Airbus SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,83 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15,69 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Airbus SE wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Airbus SE-Aktie

Aktien von Wizz Air und Airbus verlieren: Auslieferungen von Flugzeugen verschoben

Airbus SE-Analyse: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Airbus SE-Aktie

Deutsche Bank AG: Airbus SE-Aktie erhält Buy

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Airbus SE BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.11.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE KaufenDZ BANK
