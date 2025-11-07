Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Airbus SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Airbus SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 207,90 EUR abwärts.

Die Airbus SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 207,90 EUR abwärts. Bei 206,05 EUR markierte die Airbus SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 208,15 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 162.069 Airbus SE-Aktien gehandelt.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 216,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Airbus SE-Aktie damit 4,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,82 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Airbus SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,79 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 230,60 EUR je Airbus SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 29.10.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Airbus SE 1,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,83 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,69 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Airbus SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

