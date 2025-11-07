DAX23.573 -0,7%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,92 +0,6%Gold4.008 +0,8%
Airbus SE im Fokus

Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag mit Abschlägen

07.11.25 12:04 Uhr
Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Freitagmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Airbus SE. Die Airbus SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 206,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
206,05 EUR -2,15 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbus SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 206,80 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 206,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 208,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.050 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Bei 216,85 EUR erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Airbus SE-Aktie derzeit noch 4,86 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 129,82 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Airbus SE-Aktie mit einem Verlust von 37,22 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Airbus SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Airbus SE am 29.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,41 EUR, nach 1,24 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15,69 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,83 Mrd. EUR ausgewiesen.

Am 19.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Airbus SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 18.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Airbus SE.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Airbus SE ein EPS in Höhe von 6,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

