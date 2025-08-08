Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Airbus SE

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Airbus SE. Im XETRA-Handel kam die Airbus SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 176,28 EUR.

Die Airbus SE-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 176,28 EUR an der Tafel. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Airbus SE-Aktie bisher bei 176,84 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Airbus SE-Aktie bisher bei 174,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 56.156 Airbus SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 186,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 29,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Airbus SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,77 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 197,56 EUR aus.

Airbus SE veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,93 EUR. Im letzten Jahr hatte Airbus SE einen Gewinn von 0,29 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,46 Prozent auf 16,07 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,47 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

