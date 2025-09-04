Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag gesucht

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Airbus SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 196,14 EUR nach oben.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 196,14 EUR. In der Spitze gewann die Airbus SE-Aktie bis auf 196,60 EUR. Bei 193,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 42.188 Airbus SE-Aktien.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 196,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Airbus SE-Aktie. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 36,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,79 EUR. Im Vorjahr erhielten Airbus SE-Aktionäre 2,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 204,78 EUR an.

Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,29 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16,00 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16,07 Mrd. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.

