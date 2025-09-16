Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag schwächer
Die Aktie von Airbus SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 192,50 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für die Airbus SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 192,50 EUR. In der Spitze fiel die Airbus SE-Aktie bis auf 190,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 193,12 EUR. Zuletzt wechselten 51.153 Airbus SE-Aktien den Besitzer.
Am 15.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,34 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,74 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,20 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Airbus SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,79 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Airbus SE 2,00 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Airbus SE-Aktie bei 204,78 EUR.
Airbus SE gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,93 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbus SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,07 Mrd. EUR im Vergleich zu 16,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbus SE am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte Airbus SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
|15.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.2025
|Airbus SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.2025
|Airbus SE Buy
|UBS AG
