AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,8 Prozent auf 12,96 EUR nach.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 12,96 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,94 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,50 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 401.886 Stück gehandelt.

Bei 20,05 EUR markierte der Titel am 07.08.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 35,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 34,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

