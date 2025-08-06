DAX24.295 +1,6%ESt505.340 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,50 +0,8%Gold3.380 +0,3%
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Aktie im Blick

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gesucht

07.08.25 12:07 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 13,18 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,09 EUR 0,08 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 13,18 EUR. Zwischenzeitlich stieg die AIXTRON SE-Aktie sogar auf 13,20 EUR. Mit einem Wert von 13,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 157.922 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,82 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 35,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 15,76 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR umsetzen können.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE

