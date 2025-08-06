DAX24.199 +1,2%ESt505.329 +1,2%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.041 -0,3%Nas21.319 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1625 -0,3%Öl66,77 -0,3%Gold3.388 +0,6%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE macht am Nachmittag Boden gut

07.08.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,6 Prozent auf 13,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,20 EUR 0,19 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 13,32 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,33 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 287.432 Stück.

Am 08.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,82 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 48,82 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,76 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

