AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 13,52 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 13,52 EUR zu. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 13,60 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,23 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 172.679 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,48 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 44,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 37,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 lud AIXTRON SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 29.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,731 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

