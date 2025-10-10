AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag massiv unter Druck

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 7,3 Prozent auf 13,17 EUR abwärts.

Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 7,3 Prozent auf 13,17 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,09 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,81 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 765.235 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 16,71 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,89 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 35,81 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,179 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. AIXTRON SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 137,41 Mio. EUR gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 29.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,720 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren angefallen

Aixtron: Wieder im Abwärtssog

Aktien von ASML und AIXTRON schwach: US-Bedenken zu China