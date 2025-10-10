AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagvormittag billiger

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,8 Prozent auf 13,66 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 3,8 Prozent auf 13,66 EUR ab. In der Spitze fiel die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,57 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,81 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.929 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 16,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 22,29 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 61,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,179 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,89 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,10 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 131,78 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 137,41 Mio. EUR ausgewiesen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,720 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

