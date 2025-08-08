AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagvormittag freundlich

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Zuletzt sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,65 EUR zu.

Um 09:03 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 13,65 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,66 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,66 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.876 AIXTRON SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.08.2024 bei 19,48 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AIXTRON SE-Aktie 42,76 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,07 Prozent.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,150 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,76 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 30.10.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,731 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Juli einstuften

AIXTRON-Aktie dreht ins Minus: AIXTRON wartet weiter auf breite Markterholung - Jahresprognose steht aber