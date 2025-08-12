AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Nachmittag ein

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,74 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 13,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172.804 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2024 markierte das Papier bei 19,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 41,83 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,731 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

