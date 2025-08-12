DAX24.211 +0,8%ESt505.389 +1,0%Top 10 Crypto16,93 +2,1%Dow44.747 +0,7%Nas21.735 +0,2%Bitcoin103.704 +0,8%Euro1,1722 +0,4%Öl65,97 -0,2%Gold3.364 +0,5%
Nach Inflationsdaten: DAX höher -- Wall Street fester -- RENK mit starker Auftragslage -- TUI schlägt Erwartungen -- Canopy Growth, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON, Porsche SE im Fokus
TUI-Aktie weit im Plus: TUI übertrifft mit Umsatz- und Ergebnisplus die Erwartungen
Übernahmeschlacht um ProSiebenSat.1: MFE liegt vorn - Aktie etwas höher
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Nachmittag ein

13.08.25 16:09 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 13,74 EUR.

AIXTRON SE
13,90 EUR 0,17 EUR 1,24%
Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 13,74 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 14,01 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 172.804 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2024 markierte das Papier bei 19,48 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 41,83 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,45 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,48 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,181 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,76 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,10 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 137,41 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 131,78 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,731 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

