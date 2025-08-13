AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE schiebt sich am Mittag vor

DAX24.284 +0,4%ESt505.403 +0,3%Top 10 Crypto16,90 -0,6%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin103.870 -1,4%Euro1,1694 -0,1%Öl65,75 ±0,0%Gold3.355 ±0,0%
14.08.25 12:07 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 13,81 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 13,81 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 13,89 EUR. Bei 13,74 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 59.575 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 17.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,48 EUR. Gewinne von 41,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 8,45 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 38,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 15,76 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 hat AIXTRON SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2026 dürfte AIXTRON SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,731 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

