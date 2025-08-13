AIXTRON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von AIXTRON SE
Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 13,64 EUR.
Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 13,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 13,62 EUR. Bei 13,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97.766 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,82 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 15,76 EUR.
AIXTRON SE gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,10 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 137,41 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 131,78 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 29.10.2026.
Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,731 EUR je Aktie.
