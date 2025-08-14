DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,66 -0,8%Dow45.043 +0,3%Nas21.636 -0,4%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1711 +0,5%Öl66,44 -0,7%Gold3.342 +0,2%
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Freitagnachmittag

15.08.25 16:13 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der AIXTRON SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,0 Prozent auf 13,30 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 13,30 EUR. Bei 13,29 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,56 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 159.092 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2024 auf bis zu 19,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,52 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 36,44 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte AIXTRON SE 0,150 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 15,76 EUR.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,27 Prozent auf 137,41 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,731 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AIXTRON SE von vor 3 Jahren verloren

TecDAX-Titel AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wie Experten die AIXTRON SE-Aktie im Juli einstuften

