AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 13,05 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 13,05 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,99 EUR ab. Mit einem Wert von 13,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 93.396 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Bei 19,48 EUR erreichte der Titel am 17.08.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 49,27 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,45 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 54,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AIXTRON SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,174 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,10 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,41 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AIXTRON SE einen Umsatz von 131,78 Mio. EUR eingefahren.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q3 2025 wird am 30.10.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 29.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,728 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

