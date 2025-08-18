AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von AIXTRON SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 12,87 EUR ab.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 12,87 EUR abwärts. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,78 EUR nach. Mit einem Wert von 12,91 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 159.486 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 19,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 50,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 8,45 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Verlust von 34,32 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,174 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 15,76 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 EUR, nach 0,10 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 137,41 Mio. EUR – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,728 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

