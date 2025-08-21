DAX24.330 -0,1%ESt505.472 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.431 -0,4%Nas21.517 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1703 -0,2%Öl68,56 +1,1%Gold3.373 ±0,0%
Blick auf AIXTRON SE-Kurs

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 13,17 EUR nach oben.

AIXTRON SE
13,17 EUR 0,09 EUR 0,65%
Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 13,17 EUR. Bei 13,18 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.805 AIXTRON SE-Aktien.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,68 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 34,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 137,41 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 131,78 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu AIXTRON SE

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.08.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
31.07.2025AIXTRON SE HoldJefferies & Company Inc.
03.07.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen