AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE steigt am Donnerstagmittag

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 12,88 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 12,88 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,04 EUR. Mit einem Wert von 12,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 80.173 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 30.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 27,13 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 34,39 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,174 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 15,76 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,27 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,41 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 131,78 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte AIXTRON SE am 30.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 29.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,728 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

