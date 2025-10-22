DAX24.265 -0,3%Est505.664 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,85 -4,2%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.381 -0,3%Euro1,1597 -0,1%Öl62,30 +1,0%Gold4.107 -0,4%
AKTIE IM FOKUS 2: Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen

22.10.25 10:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
190,50 EUR -9,00 EUR -4,51%
Charts|News|Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose angehoben hatte, die Papiere allerdings zuletzt auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli notiert hatten.

Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckzahlen für das dritte Quartal.

Insgesamt bleiben Analysten für die künftige Entwicklung der Herzogenauracher sehr zuversichtlich. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler etwa rechnet mit einer mehrjährigen überdurchschnittlichen Entwicklung und hält eine Bewertungsprämie für angemessen.

Charttechnisch könnte sich das Bild kurzfristig mit den Verlusten aber etwas eintrüben. Der Aufwärtstrend seit Anfang September erscheint gefährdet. Seit Jahresanfang sieht es für Adidas zudem mau aus: Das Minus beläuft sich auf fast ein Fünftel. Damit sind Adidas der drittschwächste Wert im DAX./ajx/ck/jha/

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10:21adidas BuyDeutsche Bank AG
08:31adidas OutperformBernstein Research
08:16adidas BuyUBS AG
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
