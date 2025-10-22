AKTIE IM FOKUS 2: Adidas schwach nach vorbörslichem Plus - Gewinnmitnahmen
Werte in diesem Artikel
(neu: Kurs, Experte und mehr Details)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von adidas haben am Mittwoch ungeachtet vorbörslicher Gewinne schwach eröffnet. Zuletzt verloren sie 2,1 Prozent auf 190,70 Euro. Börsianer hatten bereits am Morgen Gewinnmitnahmen für möglich gehalten, nachdem der Sportartikelhersteller am Vorabend die Prognose angehoben hatte, die Papiere allerdings zuletzt auf dem höchsten Kursniveau seit Ende Juli notiert hatten.
Die starke Kursentwicklung seit Anfang September deute darauf hin, dass die Anleger bereits einen starken Zwischenbericht vorweggenommen hätten, hieß es von der UBS nach den Eckzahlen für das dritte Quartal.
Insgesamt bleiben Analysten für die künftige Entwicklung der Herzogenauracher sehr zuversichtlich. Felix Dennl vom Bankhaus Metzler etwa rechnet mit einer mehrjährigen überdurchschnittlichen Entwicklung und hält eine Bewertungsprämie für angemessen.
Charttechnisch könnte sich das Bild kurzfristig mit den Verlusten aber etwas eintrüben. Der Aufwärtstrend seit Anfang September erscheint gefährdet. Seit Jahresanfang sieht es für Adidas zudem mau aus: Das Minus beläuft sich auf fast ein Fünftel. Damit sind Adidas der drittschwächste Wert im DAX./ajx/ck/jha/
