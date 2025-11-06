DAX23.745 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,75 -4,2%Nas23.088 -1,8%Bitcoin88.066 -2,6%Euro1,1536 +0,4%Öl63,30 -0,4%Gold3.981 ±0,0%
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
AKTIE IM FOKUS 2: Short-Attacke setzt Hellofresh-Aktien unter Druck

06.11.25 15:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HelloFresh
5,94 EUR -0,41 EUR -6,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(neu: Kurs aktualisiert, Stellungnahme des Unternehmens)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die kräftigen Kursverluste von HelloFresh vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Auslöser der vorübergehend prozentual zweistelligen Verluste war eine sogenannte Short-Attacke eines spekulativen Anlegers.

Sogenannte Short-Seller verkaufen geliehene Aktien am Markt und wetten so auf einen fallenden Kurs. Sinkt dieser, kaufen sie die Papiere zu einem niedrigeren Preis zurück und streichen die Differenz als Gewinn ein.

Die Papiere des Essenlieferanten waren am Donnerstagvormittag nach Bekanntwerden von Vorwürfen des Short-Sellers gegen das Hellofresh-Management um fast 13 Prozent auf 5,486 Euro und damit auf den niedrigsten Stand seit August vergangenen Jahres abgesackt. Bereits am Vortag waren sie um knapp neun Prozent gefallen.

Eine Stellungnahme des Unternehmens, in dem die Vorwürfe bestritten wurden, half dem Aktienkurs wieder deutlich auf die Beine. Zuletzt betrug das Minus nur noch 2,6 Prozent./bek/jha/err/he

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu HelloFresh

DatumRatingAnalyst
08:31HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
31.10.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.11.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
31.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
31.10.2025HelloFresh BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025HelloFresh BuyUBS AG
30.10.2025HelloFresh BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31HelloFresh Equal WeightBarclays Capital
31.10.2025HelloFresh HoldDeutsche Bank AG
30.10.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025HelloFresh NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025HelloFresh HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2024HelloFresh SellUBS AG
13.09.2024HelloFresh SellUBS AG
13.08.2024HelloFresh SellUBS AG
11.06.2024HelloFresh SellUBS AG
15.05.2024HelloFresh SellGoldman Sachs Group Inc.

