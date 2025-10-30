DAX24.072 -0,2%Est505.680 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,04 -2,2%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.744 -0,1%Euro1,1609 ±0,0%Öl64,47 -0,7%Gold3.980 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 adidas A1EWWW Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen schließen uneins -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh im Fokus
Top News
Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch Redcare Pharmacy-Aktie nahe Jahrestief - Experten bleiben dennoch optimistisch
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

AKTIE IM FOKUS: AIXTRON mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026

30.10.25 11:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
13,47 EUR 0,60 EUR 4,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) -

AIXTRON mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026

Wer­bung

Die Aktien von AIXTRON haben am Donnerstag von womöglich etwas aufgehellten Aussichten für den Halbleiterindustrie-Ausrüster profitiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 5,5 Prozent höher bei 13,48 Euro und lagen damit an der Spitze des MDAX. Für das Jahr 2025 steht allerdings immer noch ein Kursminus mehr als 11 Prozent auf dem Zettel.

AIXTRON hofft mit Blick auf das Jahr 2026 auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar- und LED-Anwendungen durch die Hersteller, hieß es im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Resultate für das dritte Quartal. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung die Jahresziele gesenkt. Diese Ziele sowie die bereits bekannten Eckdaten wurden nun bestätigt.

JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht im Quartalsbericht Hinweise auf einige positive Entwicklungen. So spricht AIXTRON davon, dass der weitere Ausbau von KI-Rechenzentren ein Treiber für die Nachfrage nach Anlagen im Bereich Optoelektronik bleibt.

Wer­bung

Experte Abed Jarad von MWB Research sprach von einer anhaltenden Schwäche im Bereich der Leistungselektronik, lobte aber den beeindruckenden Cashflow von AIXTRON. Mit einer gesünderen Bilanz und einer normalisierten Kostenbasis dürfte 2026 ein Übergangsjahr sein, bevor 2027 ein spürbarer Volumenanstieg zu erwarten sei. Er betrachtet das aktuelle Kursniveau als attraktiven Einstiegspunkt in die nächste Wachstumsphase des "klaren Branchenführers". Ab dem zweiten Halbjahr 2026 könnte die Bewertung wieder zulegen, wenn sich KI-Rechenzentren-bezogene Aufträge so langsam materialisierten./edh/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu AIXTRON SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu AIXTRON SE

DatumRatingAnalyst
11:36AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
31.07.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
30.06.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
05.05.2025AIXTRON SE BuyWarburg Research
02.05.2025AIXTRON SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11:36AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025AIXTRON SE NeutralUBS AG
20.10.2025AIXTRON SE HoldDeutsche Bank AG
20.10.2025AIXTRON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
11.04.2024AIXTRON SE SellUBS AG
05.03.2024AIXTRON SE SellUBS AG
29.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG
14.02.2024AIXTRON SE SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIXTRON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen