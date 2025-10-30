AKTIE IM FOKUS: AIXTRON mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) -

AIXTRON mit Kurssprung - Vorsichtiger Optimismus für 2026

Die Aktien von AIXTRON haben am Donnerstag von womöglich etwas aufgehellten Aussichten für den Halbleiterindustrie-Ausrüster profitiert. Am späten Vormittag notierten die Papiere 5,5 Prozent höher bei 13,48 Euro und lagen damit an der Spitze des MDAX. Für das Jahr 2025 steht allerdings immer noch ein Kursminus mehr als 11 Prozent auf dem Zettel.

AIXTRON hofft mit Blick auf das Jahr 2026 auf etwas Rückenwind seitens der Solar- und LED-Industrie. Es gebe erste Anzeichen für Reinvestitionen in Solar- und LED-Anwendungen durch die Hersteller, hieß es im Zuge der Veröffentlichung endgültiger Resultate für das dritte Quartal. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Oktober vorläufige Quartalszahlen vorgelegt und wegen einer langsamer als erhofften Marktbelebung die Jahresziele gesenkt. Diese Ziele sowie die bereits bekannten Eckdaten wurden nun bestätigt.

JPMorgan-Analyst Craig McDowell sieht im Quartalsbericht Hinweise auf einige positive Entwicklungen. So spricht AIXTRON davon, dass der weitere Ausbau von KI-Rechenzentren ein Treiber für die Nachfrage nach Anlagen im Bereich Optoelektronik bleibt.

Experte Abed Jarad von MWB Research sprach von einer anhaltenden Schwäche im Bereich der Leistungselektronik, lobte aber den beeindruckenden Cashflow von AIXTRON. Mit einer gesünderen Bilanz und einer normalisierten Kostenbasis dürfte 2026 ein Übergangsjahr sein, bevor 2027 ein spürbarer Volumenanstieg zu erwarten sei. Er betrachtet das aktuelle Kursniveau als attraktiven Einstiegspunkt in die nächste Wachstumsphase des "klaren Branchenführers". Ab dem zweiten Halbjahr 2026 könnte die Bewertung wieder zulegen, wenn sich KI-Rechenzentren-bezogene Aufträge so langsam materialisierten./edh/mis