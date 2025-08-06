DAX24.265 +1,4%ESt505.331 +1,3%Top 10 Crypto15,51 +0,7%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin98.431 -0,2%Euro1,1678 +0,2%Öl67,24 +0,4%Gold3.379 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Zalando ZAL111 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump Apple-Aktie gefragt: Apple investiert 100 Milliarden Dollar in US-Standorte - auf Druck von Trump
SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich SGL Carbon-Aktie tiefrot: Sanierung belastet Ergebnis bei SGL Carbon deutlich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Deutsche Telekom unter schwächsten Dax-Werten

07.08.25 09:38 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
30,11 EUR -1,23 EUR -3,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom) sind am Donnerstag nach den Quartalszahlen abgestraft worden. Sie büßten am Morgen 4,2 Prozent auf 29,99 Euro ein und fanden sich zeitweise auf dem niedrigsten Niveau seit dem starken Rückgang Anfang April wieder. Sie waren einer der schwächsten Werte im Leitindex DAX.

Wer­bung

Der Konzern hat im zweiten Quartal weiter von den brummenden Geschäften bei der US-Tochter gezehrt und ihren Gewinnausblick für das Jahr erneut etwas angehoben. Der Umsatz des Dax-Konzerns (DAX) stieg im Quartal um ein Prozent auf 28,7 Milliarden Euro. Dabei belastete allerdings der schwache US-Dollar.

Analyst Akhil Dattani von der Bank JPMorgan schrieb mit Blick auf die Geschäftszahlen von einer gewissen Schwäche auf dem Heimatmarkt. Das könne Fragen aufwerfen und auf die Stimmung drücken. Ohne die auf dem US-Markt erzielten Umsätze lägen die Erlöse um ein halbes Prozent unter der Erwartung, belastet von den Absatzregionen Deutschland und Europa.

Auch Polo Tang von der Bank UBS schrieb von "zwei kleineren negativen Effekten in Deutschland". So liege hier der operative Gewinn (Ebitda) um ein Prozent unter der Konsensschätzung. Auch die Entwicklung der Breitbandanschlüsse sei schwächer ausgefallen als angenommen./bek/men/jha/

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Deutsche Telekom AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
10:51Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:51Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
24.07.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.07.2025Deutsche Telekom OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen