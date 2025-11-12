AKTIE IM FOKUS: Eon schwächeln nach gutem Lauf
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Eon (EON SE) haben ihren Kursabschlag am Mittwoch nach dem Zwischenbericht zeitweise auf mehr als 5 Prozent ausgeweitet. Mit 15,185 Euro näherten sie sich ihrer exponentiellen 200-Tage-Linie, liegen 2025 aber noch 35 Prozent im Plus.
JPMorgan-Analyst Javier Garrido machte in der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen eine gewisse Enttäuschung des Managements über die deutsche Politik in der Frage des Energienetzausbaus aus. Bis zum Jahresende hoffe man zwar auf mehr Klarheit, die Anleger dürften allerdings eher an der Seitenlinie abwarten.
Sein Barclays-Kollege Peter Crampton hatte in seinem Kommentar am Morgen bereits an den überdurchschnittlich guten Lauf der Aktien erinnert und eine kleine Schwäche erwartet./ag/jha/
