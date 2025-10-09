DAX24.659 +0,3%Est505.643 -0,1%MSCI World4.352 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.158 -0,9%Euro1,1617 -0,1%Öl65,94 -0,2%Gold4.042 +0,1%
AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen

09.10.25 12:29 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Ferrari N.V.
362,00 EUR -55,00 EUR -13,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

MAILAND (dpa-AFX Broker) - Nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele durch Ferrari ist der Kurs der Aktien am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt betrug der Abschlag gut elf Prozent auf 371 Euro. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April. Die hohen Verluste der Aktie zogen auch den europäischen Automobilsektor um 3 Prozent mit nach unten.

Die Ziele des Unternehmens seien "übervorsichtig", sagte ein Händler. Der für 2030 in Aussicht gestellte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) von mindestens 3,6 Milliarden Euro prognostizierten Analysten bereits für das Jahr 2028. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für den Gewinn seien enttäuschend./bek/mis

