AKTIE IM FOKUS: Ferrari brechen ein - Händler: Gewinnziele enttäuschen
Werte in diesem Artikel
MAILAND (dpa-AFX Broker) - Nach der Bekanntgabe mittelfristiger Ziele durch Ferrari ist der Kurs der Aktien am Donnerstag eingebrochen. Zuletzt betrug der Abschlag gut elf Prozent auf 371 Euro. Die Papiere fielen auf den tiefsten Stand seit April. Die hohen Verluste der Aktie zogen auch den europäischen Automobilsektor um 3 Prozent mit nach unten.
Die Ziele des Unternehmens seien "übervorsichtig", sagte ein Händler. Der für 2030 in Aussicht gestellte bereinigte operative Gewinn (Ebitda) von mindestens 3,6 Milliarden Euro prognostizierten Analysten bereits für das Jahr 2028. Die in Aussicht gestellten Wachstumsraten für den Gewinn seien enttäuschend./bek/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ferrari
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ferrari
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Ferrari N.V.
Analysen zu Ferrari N.V.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:51
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.10.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.09.2025
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.2025
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|25.06.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.04.2025
|Ferrari Hold
|Deutsche Bank AG
|31.03.2025
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ferrari N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen