AKTIE IM FOKUS: Mutares konsolidiert nach Erholung - Portfolio-Transaktionen

08.01.26 12:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mutares
33,15 EUR 2,35 EUR 7,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Mutares haben am Donnerstag nur anfangs an ihre jüngste Erholungsrally angeknüpft. Die Ankündigungen einer größeren Übernahme sowie des Verkaufs eines Portfoliounternehmens lieferten am Ende keine frischen Impulse. Seit Mitte November hatten Mutares in der Spitze mehr als ein Drittel an Wert gewonnen, nun machten Anleger erst einmal Kasse.

Im Xetra-Handel rutschten die Titel am Donnerstag nach dieser Rally und zunächst leichten Kursgewinnen auf ein weiteres Hoch seit Juli mit zwei Prozent ins Minus. Es fehlte der Schwung, um erstmals seit Monaten die 32-Euro-Marke zu knacken.

Mutares kündigte am Morgen zunächst seinen größten Neuerwerb in der Firmengeschichte an. Die Beteiligungsgesellschaft will ihr Spezialchemie- und Materialgeschäft mit Geschäftsteilen des saudi-arabischen Chemie- und Metallkonzerns Sabic kräftig ausbauen. Für umgerechnet rund 384 Millionen Euro kauft Mutares den Geschäftsbereich Engineering Thermoplastics (ETP) in Amerika und Europa.

Im Laufe des Vormittags wurde dann noch der Verkauf der Portfoliogesellschaft Kalzip GmbH an die Tremco Construction Products Group gemeldet./tih/ajx/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mutares

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mutares

10.12.2025Mutares BuyWarburg Research
13.11.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
12.08.2025Mutares BuyJefferies & Company Inc.
17.06.2025Mutares BuyWarburg Research
30.04.2025Mutares BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
