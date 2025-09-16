AKTIE IM FOKUS: Puma-Rally wegen Übernahmespekulationen geht weiter
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngste Debatte rund um eine mögliche Puma-Übernahme hat am Mittwoch unter Anlegern weitere Kreise gezogen. Den Anstoß zu einem Kurssprung am Nachmittag gab ein Artikel im "Manager Magazin" über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault, der an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Das Spitzenplus der Puma(PUMA SE)-Anteile wuchs am Nachmittag auf zehn Prozent an und betrug dann zuletzt noch 7,4 Prozent. Der Kurs sprang auf ein Hoch seit Ende August und erreichte die 100-Tage-Linie, die ein beliebter mittel- bis langfristiger Indikator ist.
Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch adidas gegeben, auch wegen der Aussage der Pinault-Familie, dass sie mit ihrer Beteiligung an Puma kein strategisches Interesse mehr verfolge. Vom "Manager Magazin" hieß es nun, dass mit dem Finanzinvestor CVC und dem US-Markenmanagementunternehmen Authentic Brands Group (ABG) sich zwei Investoren bereits warmlaufen.
Der Puma-Kurs war im August auf einem Tief seit 2016 angekommen. Schon Ende August hatten die Aktien einen ersten Schub bekommen. Auslöser war eine Kreise-Meldung, dass die Pinault-Famile ihre Optionen abwäge bis hin zu einem Verkauf ihres 29-Prozent-Anteils./tih/stk
Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu PUMA SE
Analysen zu PUMA SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.2025
|PUMA SE Buy
|Warburg Research
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.07.2025
|PUMA SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.07.2025
|PUMA SE Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|PUMA SE Neutral
|UBS AG
|26.08.2025
|PUMA SE Halten
|DZ BANK
|26.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.08.2025
|PUMA SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|PUMA SE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|30.07.2025
|PUMA SE Reduce
|Baader Bank
|28.07.2025
|PUMA SE Sell
|UBS AG
|25.07.2025
|PUMA SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PUMA SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen